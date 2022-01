김건희 "가만히 있었으면 정경심 구속 피했을 것…유투버들이 너무 많이 키워"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 배우자 김건희씨가 "가만히 있었으면 정경심씨(조국 전 법무부 장관 부인)도 구속 안 되고 넘어갈 수 있었다"고 말했다. 조 전 장관 의혹 수사에 대한 반발이 크다 보니 사안이 더 커져 정씨의 구속으로 이어졌다는 것이다.

17일 유튜브 채널 서울의 소리가 공개한 김씨와의 통화 내용에 따르면 "조용히만 좀 넘어가면 그렇게 할려고 했는데, 그렇게 해도 충분히 할 걸 너무 키웠다"면서 "김어준하고 방송에서 너무 상대방을 적대시했다"고 지적했다.

그는 "이게 프로그램 보는 사람도 많고 이렇다 보니까 그렇게 된 것"이라며 "유투버들이 너무 많이 키웠다. 그때 장사가 제일 잘 됐다. 슈퍼챗도 제일 많이 나오고"라고 언급했다. 이어 "이게 다 자본주의 논리"라면서 "조국이 어떻게 보면 불쌍한 것"이라고 했다.

전날 MBC 방송을 통해 공개된 내용에서 김씨는 조 전 장관 사건과 관련해 유시민 전 노무현재단 이사장 책임론을 제기하기도 했다. 김씨는 "조국 수사를 그렇게 크게 펼칠 게 아닌데, 너무, 조국 수사를 너무 많이 공격을 했다. 그래서 검찰하고 이렇게 싸움이 된 것"이라며 "빨리 끝내야 된다는데 계속 키워가지고 유튜브나 이런 데서, 그냥 유시민 이런 데서 계속 자기 존재감 높이려고 계속 키워가지고, 사실 조국의 적은 민주당"이라고 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr