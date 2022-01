정부, 상반기 '우주분야 소부장 발전전략' 발표

국방분야 선도기술 관련 민군협력 강화 추진

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 국내 우주기술의 확산기 진입을 촉진하고 우주시장 급성장에 대응하기 위해 올해 상반기 '우주분야 소재·부품·장비' 발전전략을 발표한다.

박진규 산업통상자원부 1차관은 17일 국방과학연구소를 방문해 이 같이 밝혔다.

박진규 차관은 "우주산업 발전을 위해서는 우리가 만든 소부장을 활용해 제작한 위성이 국산 발사체로 발사·실증될 수 있는 선순환 산업생태계 형성이 중요하다"며 "민군 공동의 우주산업을 진흥하기 위한 전략이 될 수 있도록 방위사업청 등 관계부처와 긴밀하게 협력할 것"이라고 강조했다.

이번 방문은 국과연과 산업부, 방위사업청과 우주 분야 협력을 강화하기 위한 자리다. 박 차관은 위성, 발사체 등 국방분야 선도기술에 대한 민군협력 강화를 추진하겠다고 밝혔다.

국과연은 민군기술협력사업의 전담기구로 지난 1999년부터 민군기술협력 및 상호 기술이전을 위해 산업부와 협력을 추진해왔다. 최근에는 지난달 15일 발족한 민간주도 우주산업 소부장 발전 협의회에 참여해 산업부의 우주산업 소부장 발전전략을 지원하고 있다. 방위사업청과 함께 '우주 방위사업 마스터 플랜'도 수립, 추진 중이다.

박종승 국과연 소장은 "뉴 스페이스 시대에 국방부, 방위사업청, 국방과학연구소가 국방 분야 우주개발을 적극 추진해 우주산업의 마중물 역할을 하는 동시에 국내 산업발전을 견인해 온 산업부의 역할이 긴밀하게 융합된다면 우주산업을 성공적으로 활성화 할 수 있을 것"이라며 "핵심기술개발, 민군기술협력사업 등을 통해 국과연이 보유한 우주 발사체 관련 핵심기술이 민간에 이전될 수 있도록 함께 협력해나가자"고 제안했다.

