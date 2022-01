이재명 "금강산 관광 재개…실용적 대북정책으로 남북 상생 추진"(종합)

"통일 지향해야 하는 게 맞지만, 직접 추구는 취약"

"통일부, 남북협력부·평화협력부 변경이 현실적일 수 있다고 고민"

[아시아경제 나주석 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 16일 강원도를 ‘수도권 시민의 휴양지를 넘어 글로벌 평화 관광지’로 성장시키겠다고 약속했다. 금강산 관광 등을 재개하는 등 남과 북 모두에게 이익이 되는 실용적인 대북정책으로 남북 상생을 추구하겠다고 밝혔다.

전날에 이어 강원도에서 일정을 보내고 있는 이 후보는 강원도 고성 통일전망대에서 ’강원도 공약‘을 발표했다. 그는 "‘접경’과 ‘DMZ’가 더 이상 질곡이 아닌 기회로 작동할 수 있도록 하겠다"면서 "강원도가 디지털과 그린에너지 산업의 중심이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

그는 "강원도를 평화특별자치도로 만들겠다"면서 "평화경제특별구역을 지정하고 왕래와 교역의 절차를 간소화해 남북경제협력, 공동 자원개발을 지속 추진하겠다"고 소개했다.

이어 "동해와 DMZ 국제관광 공동특구를 조성하고 금강산 관광을 재개하겠다"면서 "2008년 이후 닫혀버린 금강산 관광의 문을 최대한 빠르게 다시 열겠다"고 말했다. 이 후보는 "2018년 남북 정상이 합의한 원산-금강산-고성-강릉에 이르는 동해 국제관광 공동특구를 조성하고, 세계인이 깊은 관심을 가진 DMZ 평화생태관광을 추진하겠다"고 밝혔다.

이 후보는 데이터 기반의 바이오·헬스 융복합 벨트를 조성과 중화항체 치료제 개발지원센터 설립 지원, 수소·풍력·바이오 등 인프라 확대 등을 통해 강원도 산업을 성장시키겠다고 약속했다. 이외에도 천혜의 환경을 활용해 해양·산악·내륙 관광을 육성, 한반도 평화경제를 위한 교통망을 확충하고 폐광 및 접경지역에 대한 경제자립 기반을 마련 등도 공약했다.

이 후보는 "강원도야말로 분단 70년 남북대치 상황에서 가장 큰 희생을 치른 지역"이라며 "대한민국 공동체를 위한 특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 마땅하다. 한반도 평화경제시대를 선도하는 디지털·그린 뉴딜의 메카"로 제대로 만들어 보겠다"고 말했다.

한편 이 후보는 강원도 공약에 통일에 대한 언급이 없다는 지적을 받자 "한반도의 영구적 평화와 안정을 위해 당연히 헌법이 정하고 있는 통일을 지향하는 게 맞다"면서도 "현재 상태에서 단기적 과제로 통일을 직접 추구하는 게 현실적으로 가능성이 매우 취약하다"고 말했다. 그는 "일각에서 통일부의 명칭에 대해서도 상당한 고민이 이뤄지고 있다"며 "남북협력부, 평화협력부 이런 방식으로 이름을 정해서 단기 목표에 충실한 것이 장기적인 통일을 이루는 현실적, 실효적인 길이겠다는 논의가 있다"고 했다. 그는 이 같은 내용이 확정이 아니라는 점을 강조하며 ""그렇게 하겠다는 것은 아직 아니다. 그런 고민이 필요하겠다고 말씀드린다"고 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr