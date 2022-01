FIU, 내달 가상자산사업자·대부업자 등 취약분야 현장검사

[아시아경제 박지환 기자] 금융정보분석원(FIU)이 다음달부터 가상자산사업자, 카지노사업자·대부업자 등에 대한 현장 검사에 착수한다. 직접 검사 확대로 신규·고위험 업종에 대한 자금세탁 위험을 사전에 차단하겠다는 취지다. 특히 가상자산사업자에 대해서는 자금세탁방지 체계 구축에 중점을 둔다.

금융정보분석원은 16일 이 같은 내용을 담은 '2022년 검사업무 운영방향'을 발표했다. FIU는 우선 자금세탁 위험평가 결과 등을 바탕으로 신규 및 고위험 부문의 검사 역량 제고에 집중할 방침이다. 금융거래의 디지털화, 자금세탁 범죄의 고도화?지능화 등에 대응해 한정된 검사자원을 효율적으로 활용하기 위한 것이다.

FIU는 자금세탁방지 의무부과 후 2년이 지난 전자금융(124개사)?대부업자(60개사)에 대한 현장검사를 진행할 예정이다. 대상자 선정은 이용자 수, 거래규모 등에 따른 자금세탁 리스크에 비해 내부통제 수준이 낮은 회사 등을 검사대상으로 진행한다. 코로나 휴업 등으로 인해 잠정 중단됐던 9개 내륙 카지노사업자에 대한 검사도 재게된다.

아울러 해외 자회사의 자금세탁 위험, 펌뱅킹 활용 자금세탁 위험평가 등 금감원을 통해 여러 업권 또는 다수 회사에 걸쳐 파악된 공통 리스크 요인에 대한 검사도 강화할 방침이다.

현재 FIU는 검사와 일부 제재 업무를 금감원과 상호금융 중앙회, 우체국, 관세청 등 검사수탁기관에 위탁하고 있다. FIU는 이들 상호금융중앙회 등에 대한 현장점검을 통해 위탁 위탁검사의 전문성을 높일 계획이다.

특히 신규 신규 업권에 속하는 가상자산사업자에 대해서는 종합과 부분 사업자 검사를 통해 자금세탁방지 체계 구축에 중점을 둘 계획이다. 신고 사업자를 대상으로 특정금융정보법상 자금세탁방지체계 구축 상황을 점검한다. 신고 심사 과정에서 제기된 개선·보완사항의 이행 여부를 우선 점검하고 시행 초기 고객확인의무, 자금세탁방지 시스템이 올바르게 이행·정착되는지 살펴볼 예정이다. 요주의 사업자에 대해서는 부분 검사를 진행해 실제 자금세탁방지 운영 상황을 중점 점검할 계획이다.

FIU는 이달 말부터 그간 유보된 가상자산사업자의 재심사를 통해 이번 검사 대상을 확정하고, 사업자 실태점검을 통해 세부 검사계획을 마련할 계획이다. 다음달 부터는 가상자산사업자, 금융회사·카지노사업자·상호금융중앙회 등 FIU·금감원 검사대상에 대한 현장검사에도 들어간다. 금융위 관계자는 "다음달 중으로 검사수탁기관 협의회 등을 거쳐 상호금융중앙회, 우본 등에 위탁된 자금세탁방지 검사업무 추진 방향을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr