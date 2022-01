실손보험료 폭등 속 일부 보험사 종합보험료 인하

[아시아경제 김진호 기자] 올해 실손 의료보험료가 크게 오른 가운데 일부 보험사들이 종합보험 보험료를 인하해 눈길을 끈다.

16일 보험업계에 따르면 DB손해보험과 NH손해보험이 이달 초 주요 판매상품인 종합보험과 자녀보험의 예정이율을 기존 대비 0.25%포인트 인상한 것으로 확인됐다.

예정이율이란 계약자에게 약정된 보험금을 지급하기 위해 매달 부과해야 할 보험료를 산출하는 데 필요한 이자율(할인율)이다. 예정이율이 올라가면 더 적은 보험료로도 같은 보험금을 받을 수 있지만 반대로 내려가면 보험료 부담이 더 커진다.

일반적으로 예정이율을 0.25%포인트 내리면 보험료는 상품에 따라 5~7% 인하된다.

인하 조치에 따라 현재 가장 인기 있는 '무해지 50% 환급형' 종합보험은 50세 남성의 업계 평균 보험료가 8만3000원인 가운데 DB손해보험이 7만7000원으로 가장 저렴해졌다. NH손해보험이 8만원으로 그 다음으로 낮았다.

자녀보험도 10세 남아의 경우 업계 평균이 2만7000원인 반면 DB손해보험은 2만2000원으로 업계 최저가로 내려갔다.

한편 생명보험협회와 손해보험협회에 따르면 '1세대' 구(舊)실손보험(2009년 9월까지 판매)과 '2세대' 표준화실손보험(2009년 10월∼2017년 3월 판매) 보험료가 올해 평균 16% 인상된다.

