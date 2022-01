[아시아경제 박종일 기자] 사단법인 태극기 무궁화 사랑회, 뉴스젠, 참 좋은 친구들은 14일 오후 3시 마포구(구청장 유동균)에 양말 3000켤레를 전달했다.

기탁된 양말은 푸드마켓 1호점과 2호점을 통해 마포구 저소득 주민들에게 전달될 예정이다.

이날 기탁식에는 이연우 태극기 무궁화 사랑회 후원회장, 조영주 태극기 무궁화 사랑회 사무국장, 이우성 뉴스젠 보도국장, 김춘배 참 좋은 친구들 모임 총무가 참석했다.

