영진앵글㈜, ‘안전보건경영시스템 ISO 45001:2018’ 획득

영진앵글㈜는 지난 1월 10일, 한국국제규격인증원을 통해 ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였다고 14일 밝혔다.

ISO 45001 은 국제표준화기구(ISO)가 산업재해 예방과 안전한 근무환경 조성을 위해 제정한 안전보건경영분야 국제 표준이다.

ISO 45001 인증을 받으려면 안전사고 예방을 위한 법, 제도 및 관련 국제 표준규격에 부합하는 안전보건경영시스템을 구축해야 하며, 이를 준수, 이행하면서 지속적인 개선 노력을 다하여야 한다.

영진앵글㈜는 안전경영을 최우선으로 하는 경영방침을 수립하고, 안전보건관리체계의 확립과 지속적인 발전을 위해 대표 직속 안전공무팀을 신설하여, 안전보건 규정과 매뉴얼을 개정하고 교육훈련을 실시하는 등, 다양한 안전보건 활동을 전개하여 기업의 안전보건 역량을 한층 강화하였다.

특히, 2022년 1월 27일 시행되는 중대재해 처벌에 관한 법률 등 산업재해를 예방하기 위한 사회적 관심이 높아지고, 안전보건 기준과 처벌이 강화되는 가운데, 빠르게 시대의 요구에 대응하고자 노력하는 영진앵글㈜의 행보는 높게 평가된다.

영진앵글㈜는 물류시스템 설계 및 시공 전문기업으로, 설계부터 설치, 사후관리까지 원스톱 서비스로 차별화된 시공품질을 제공하고 있다. 영진랙(무볼트앵글랙), 경량랙, 중량랙, 조립식앵글, 메자닌랙(적층랙), 팔레트랙, 모빌랙, 친환경 랙 등 물류환경에 필요한 모든 제품들을 취급하며, 소규모 창고부터 초대형 물류센터까지 완벽한 시공능력으로 업계를 선도하며, 물류업계 협력사로부터 가장 선호 받는 기업이다.

영진앵글㈜ 김동수 대표는 “앞으로도 산업재해 예방과 안전한 작업 환경을 만들기 위한 노력을 아끼지 않을 것이며, 지속적인 안전문화 정착과 고객 가치 중심의 사업을 만들기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr