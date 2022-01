비디아이, BW·CB 권리행사로 재무구조 개선…"신재생·바이오 사업 성과 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 1,535 전일대비 135 등락률 +9.64% 거래량 8,130,356 전일가 1,400 2022.01.12 14:48 장중(20분지연) 관련기사 비디아이 "엘리슨, 췌장암 치료제 ‘글루포스파미드’ 글로벌 유통 파트너 물색"비디아이, 美 FCE와 연료전지 주기기 MOU…"소룡연료전지 발전사업 가속"비디아이, 아산 연료전지발전사업 개발행위 허가…“사업 가속화” close 는 최근 제9회차 신주인수권부사채(BW)의 권리행사와 제8회차 전환사채(CB)의 만기 전 취득 및 재매각에 이은 전환청구권 행사로 재무구조 개선이 기대된다고 12일 밝혔다.

비디아이는 지난해 11월 79억8000만원, 12월 2차례에 걸쳐 36억2000만원, 총 116억원의 제9회차 BW에 대한 신주인주권이 행사됐다고 공시했다. 이번 신주인수권행사로 인해 비디아이는 116억원의 자본이 확충돼 재무구조가 개선 효과가 예상된다.

또 비디아이는 지난 7일 사채권자와 협의를 통해 70억원 규모의 제8회차 CB에 대해 만기전 취득했다고 공시를 했다. 같은 날 비디아이는 재무구조 개선 및 운영자금 확보를 위해 해당 CB를 70억원에 재매각했다. 재매각한 해당 CB는 지난 10일 전량 전환청구권이 행사돼 재무구조 개선효과가 기대된다.

이번 BW와 CB를 통해 기대되는 재무구조 개선 및 운영자금은 회사가 신규로 추진 중인 신재생에너지 사업과 바이오 사업을 가속화하는데 많은 도움이 될 것이라고 회사측은 설명했다.

비디아이 관계자는 “일부 사업에서 인허가 지연 등의 사유로 사업진행이 지체되고 있지만 신재생에너지 사업은 비교적 순항 중”이라며 “올해는 신재생에너지 사업에서 가시적인 성과가 나올 수 있도록 회사의 역량을 집중할 것”이라고 말했다.

그는 이어 “미국의 자회사 엘리슨이 개발 중인 항암 파이프라인에 대한 임상시험 역시 순항하고 있다”며 “엘리슨과 긴밀한 협의를 통해 바이오사업에서 조속한 수익실현이 될 수 있도록 다각적인 노력을 진행 중”이라고 덧붙였다.

비디아이는 지금까지 ▲풍력발전 9032억원 ▲연료전지발전 3246억원 ▲태양광발전 1540억원 ▲폐기물고형원료 유화발전 500억원으로 신재생에너지 사업분야에서 총 1조 4300억원의 수주실적을 달성했다.

이외에도 비디아이는 미국의 자회사 ‘엘리슨파마슈티컬스’를 통해 ▲췌장암 2차 치료제 ‘글루포스파미드’(미국 임상 3상 진행) ▲폐암 치료제 ‘ILC’(미국 임상 2상·3상 신청) ▲뇌암치료제 ‘DBD’(임상 3상 예정) 등의 개발을 진행 중이다.

