코스맥스, 고마주 필링용 피부 세정 화장료 조성물 등 특허권 취득

[아시아경제 이선애 기자] 코스맥스가 고마주 필링용 피부 세정 화장료 조성물에 관한 특허권을 취득했다고 12일 공시했다.

코스맥스 측은 "고마주 필링용 피부 세정 화장료 조성물 및 이의 제조 방법에 관한 발명"이라며 "이번 발명에 따른 조성물은 일반적인 형태의 지방산 클렌징 폼 형태임에도 손으로 밀어내며 각질을 제거하는 고마주 필링이 가능해 메이크업 클렌징 용도로 유용하게 사용될 수 있다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr