컬러푸드, 효능을 알려줘!

알고 먹자, 컬러푸드♥ 이제부터 건강함 +1

새해가 밝고, 우리에게는 나이 한살이라는 불청객이 찾아왔다. 영양제는 물론이고, 건강에 좋다는 음식은 또 왜 이렇게도 많은 건지! 영양성분을 고려해 계획된 식단표에 따라 제공되던 급식을 먹던 유년 시절에는 영양소 걱정을 크게 하지 않았지만, 이제는 채소나 과일을 찾아서 챙겨 먹어야 하는 어른이 되어버린 여러분에게 이 글을 바친다. 컬러 푸드의 종류와 효능에 대하여 알아보자.

레드

토마토, 파프리카, 석류, 사과, 딸기, 고추

① 레드 푸드는 심혈관 건강에 도움을 준다. 특히 암이나 동맥경화를 예방하는 효과가 있다.

② 노화 방지 효과가 풍부한데, 특히 토마토에 열을 가하면 라이코펜 성분이 2배 이상 풍부해져 암 예방에 더 좋은 효능을 발휘한다.

옐로(오렌지)

바나나, 옥수수, 자몽, 당근, 오렌지, 호박

① 카로티노이드를 함유한 옐로 푸드는 항산화 효과를 갖고 있다.

② 비타민 C가 풍부해 피로 해소, 면역 기능 향상에도 효능이 있다. 피부의 건강에도 도움이 된다.

그린

시금치, 브로콜리, 상추, 양배추, 매실, 아보카도

① 클로로필 성분이 풍부해, 체내 유해 물질을 배출시켜주는 효과가 있으며, 눈 건강에 도움을 주는 루테인과 비타민 K, 칼륨 등이 풍부하다.

② 그린 푸드는 콜레스테롤 상승을 억제하는 성분은 물론, 브로콜리나 양배추 같은 채소에는 DNA 손상을 억제하여 암 예방 효과가 있는 인돌 성분도 확인할 수 있다.

퍼플

블루베리, 포도, 가지, 자색고구마, 적양파

① 혈전 형성을 억제, 심장 질환이나 뇌졸중과 같은 질환 위험 노출을 감소시킨다.

② 콜레스테롤 감소와 지방 연소 등의 효능이 있어 건강한 다이어트에 도움이 되며, 기억력 향상에도 좋다.

블랙

검은콩, 흑미, 검은깨, 메밀, 다시마

① 블랙 푸드에는 안토시아닌이 풍부하여 혈압을 정상 범위 내에서 유지하는 역할을 한다.

② 항산화 능력을 증진해 주고, 면역력과 기력 향상에 도움을 준다.

화이트



마늘, 인삼, 양파, 감자, 더덕, 배

① 콜레스테롤과 혈압을 낮추는데 효과가 있고, 각종 세균과 바이러스에 대한 저항력을 향상시킨다.

② 감기 호흡기 질환 예방 및 면역력 강화에 도움을 준다.

적어도 주 1회 이상, 기사 속에 등장하는 채소와 과일을 찾아 먹는 습관을 들여보자.

편집=김태인

김태인 기자 taeinlylife@asiae.co.kr