[아시아경제 황준호 기자] 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 37,200 전일대비 50 등락률 +0.13% 거래량 115,927 전일가 37,150 2022.01.11 12:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "한국가스공사, 유가와 금리 상승 수혜주"'노동입법 폭주'에…국민 혈세 줄줄·기업 경영 애로[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일 close 는 신동미 법무법인 덕수 변호사를 신규 사외이사로 선임키로 결정했다고 11일 공시했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr