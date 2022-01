SG "국내 유일 전국적 아스콘 전문기업으로 도약"

[아시아경제 유현석 기자] SG는 아스콘 산업에 중견·대기업의 참여가 가능하도록 시장이 개방됨에 따라 회사의 핵심 역량(Core Competence)인 ‘아스콘(아스팔트 콘크리트)’에 집중하고 전국 시장에 전략적 진출할 것이라고 11일 밝혔다.

중소벤처기업부는 지난해 12월 31일 '제2021-94호' 고시를 통해 2022년부터 아스콘 제조 중견기업도 서울·경기·인천과 대전·세종·충남 지역의 공공 입찰에 참여할 수 있도록 한 개선된 제도를 발표했다.

이에 따라 SG는 현재 수도권 도시개발사업에서 호황을 누리고 있는 ‘레미콘’ 사업 부문을 전면 매각하고 혁신적으로 사업구조를 개편 후, 발생한 현금 유동성을 SG의 모태인 ‘아스콘’과 ‘친환경 사업’ 부문에 집중 투자하기로 결정했다.

SG 관계자는 “대명아스콘 인수를 시작으로 공격적인 M&A를 실행하고, 에코스틸아스콘(EcoSteelAscon)의 상용화에도 박차를 가할 시기”라며 “아스콘 친환경 설비 설치 유예기간이 2021년 기준으로 종료됨에 따라 올해부터 ‘친환경 아스콘 설비(EGR+)’를 본격적으로 국내 아스콘 공장에 보급할 계획”이라고 말했다.

향후 SG는 중국과 미국 등 해외 아스콘 시장에 진출해 아스팔트 선진국이라 할 수 있는 프랑스의 콜라스(COLAS)와 같은 글로벌 아스콘 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr