SK팜테코 '비전 2025' 제시… "2025년 매출 2.4조 목표"

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 '프라이빗 트랙' 발표

세포?유전자 치료제(CGT) 사업 확장 계획

'글로벌 탑5 CDMO' 목표

[아시아경제 이춘희 기자] SK의 원료의약품 위탁개발생산(CDMO) 자회사 SK팜테코가 10일(현지시간) 온라인으로 개최된 제40회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 '비전 2025' 성장 전략을 발표했다.

SK팜테코는 올해 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에 처음으로 초청을 받아 비상장기업을 대상으로 한 '프라이빗 트랙'에 참가했다. 한국 기업으로는 유일하게 프라이빗 트랙에 초청됐다. SK팜테코는 올해 프리IPO(상장 전 투자유치)를 추진하고 기업공개 계획을 구체화핸 나갈 계획이다.

2019년 SK의 CDMO 글로벌 통합법인으로 출범한 SK팜테코는 자회사인 SK바이오텍한국 외에도 지난 5년간 BMS의 아일랜드 스워즈 공장, 미국 앰팩(AMPAC), 프랑스 이포스케시 등 3건의 인수합병(M&A)을 통해 미국, 유럽, 아시아에 사업장 8곳과 연구개발(R&D) 센터 5곳을 보유한 글로벌 CDMO로 성장했다. 항암제, 당뇨 치료제, 항바이러스제, 코로나19 치료제 등 다양한 블록버스터 원료 의약품을 생산하면서 최근 혁신 바이오 원료 의약품인 세포?유전자 치료제(CGT)로 사업을 확장하는 등 빠르게 입지를 키워가고 있다.

이날 발표를 맡은 아슬람 말릭 SK팜테코 사장은 이러한 성과와 '글로벌 탑5 CDMO'로의 성장 비전을 제시했다. 말릭 사장은 "지난해 잠정 매출은 역대 최대인 7억4000만달러(약 8854억원)로 글로벌 확장 전인 2017년과 비교해 약 7.5배 증가라는 놀라운 성장을 기록했다”며 “지속적 성장세에 있는 합성 원료의약품 사업에 더해 CGT 사업을 신성장동력으로 삼아 2025년에는 연 20억달러(약 2조4천억원) 매출의 CDMO로 도약하겠다”고 말했다.

이어 말릭 사장은 SK팜테코의 차별화된 경쟁력으로 ▲미국-유럽-아시아 통합 생산 역량 ▲글로벌 최고 수준의 컴플라이언스 체계 ▲장기 계약 기반의 우수한 파이프라인을 꼽았다. SK팜테코가 미국, 유럽, 아시아에 보유한 모든 생산시설은 미국 식품의약국(FDA), 유럽의약품청(EMA) 규정을 준수해 세계 주요 지역에서 고품질의 원료 의약품을 공급할 수 있다. 이러한 경쟁력을 기반으로 SK팜테코가 생산 중인 합성 원료의약품의 파이프라인 시장가치는 지난해 14억 달러(약 1조6745억원)에서 2025년 21억 달러(약 2조5118억원)로 늘어날 것으로 전망된다.

말릭 사장은 앞으로 SK팜테코 성장을 가속화할 성장동력으로 CGT 사업을 꼽았다. 그는 “프랑스 선도 CGT CDMO인 이포스케시 인수와 미국 CBM 투자를 통해 미국과 유럽 내 생산 역량을 빠르게 확보했다”며 “현재 양사가 보유한 파이프라인의 시장가치는 약 20억달러(약 2조3922억원)로 생산 역량 및 고객사 확대를 통해 2025년에는 60억 달러(약 7조1766억원)까지 달할 것으로 예상된다”고 말했다.

SK팜테코는 지속 투자를 통해 글로벌 생산 역량을 현재의 1000㎥가량에서 2025년까지 50% 늘릴 예정이다. 이포스케시가 현재 건설 중인 제2생산공장이 2023년 완공되면 현재의 2배인 10만평방피트(약 9300㎡)로 생산 역량이 늘어나고, CBM 역시 단계적인 증설을 통해 2025년 CGT 단일 생산시설 기준 세계 최대 수준인 70만평방피트(약 6만5000㎡)의 생산역량을 갖출 예정이다.

이동훈 SK 바이오투자센터장은 “향후 선진국 내 수준 높은 생산 역량을 보유한 SK팜테코가 글로벌 업계에서 유리한 위치를 차지하게 될 것”이라며 "SK는 기술?컴플라이언스 장벽이 높은 혁신 신약 사업의 성공적인 상업화를 지원하고 상장 계획도 구체화할 계획”이라고 말했다.

