한국투자증권의 마이데이터 '모이다' 출시

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 78,700 전일대비 1,900 등락률 +2.47% 거래량 167,108 전일가 76,800 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 정일문 한국투자증권 사장 "압도적 우위를 확보하라" 자사주 매입 나선 증권사...주가 부양 효과는 '글쎄'한국투자증권, 상환가능성 높인 온라인전용 ELS 모집 close 의 자회사 한국투자증권이 6일 마이데이터(본인신용정보관리업) 서비스 '모이다(moida)'를 공식 출시했다.

이 서비스는 '일상 속의 투자'를 주제로 다양한 기능을 제공한다. 독자적인 소비 패턴 분석을 통해 맞춤형 추천 종목 제안한다. 또 실물 상품의 바코드를 스캔하면 관련 기업 투자 정보를 알려준다. 손쉬운 해외 주식 투자를 위한 자동 환전 기능 등도 갖췄다. 또 은행, 증권. 카드, 보험 등 금융자산 정보를 통합 조회하고, 오픈뱅킹을 통해 금융사 간 이체도 쉽게 할 수 있다. 이 외에도 코카콜라, 애플, 구글 같은 주요 글로벌 기업의 역사, 주요 섹터별 투자 가이드, 경제 용어를 설명해주는 웹툰 등 투자 초보자가 즐길 수 있는 오리지널 콘텐츠도 제공한다.

최서룡 한국투자증권 디지털플랫폼본부장은 "투자자의 일상과 금융투자를 접목하는 등 마이데이터로 단순 자산조회 이상의 가치를 만들어내는 것에 초점을 맞췄다"며 "선도 증권사의 노하우를 담은 다양한 기능을 추가해 활용도를 높여 나갈 계획"이라고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr