[아시아경제 박지환 기자] 딥노이드 딥노이드 315640 | 코스닥 증권정보 현재가 18,000 전일대비 850 등락률 -4.51% 거래량 169,128 전일가 18,850 2022.01.06 15:30 장마감 관련기사 딥노이드, 100% 무상증자 실시[특징주]딥노이드, 상장 첫날 약세…공모가는 웃돌아 close 는 6일 엔디에스와 1억9500만원 규모의 건강보험심사평가원 2021년 대내외 업무서비스 개선사업 계약을 체결했다고 공시했다.

이는 지난해 사업연도 매출액 대비 18.75%에 해당한다.

