[아시아경제 이민우 기자] 코윈테크 코윈테크 282880 | 코스닥 증권정보 현재가 30,900 전일대비 650 등락률 +2.15% 거래량 478,929 전일가 30,250 2022.01.06 15:00 장중(20분지연) 관련기사 코윈테크, 대규모 수주 계약...수주액·발주처는 '깜깜이'연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?코윈테크, 56억 규모 공정 자동화 시스템 계약 close 는 글로벌 대형기업과 87억원 규모의 제조장비 공급 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 2020년 연결 기준 매출액의 19.15%에 해당하는 규모다. 계약 상대방은 기업경영상 비밀보호를 위해 밝히지 않았다.

