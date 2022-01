루카스바이오, 코로나19 변이 범용 T세포치료제 개발 추진

루카스 바이오 CI (사진제공=루카스바이오) 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 이춘희 기자] 세포치료제 전문기업 루카스바이오가 코로나19 변이 치료를 위한 범용 기억 T세포치료제 'LB-DTK-COV19' 개발을 추진한다.

루카스바이오는 가톨릭대 서울성모병원 연구진과 함께 ‘LB-DTK-COV19’ 개발 관련 연구성과를 최근 학계에 발표했다고 6일 밝혔다. 해당 결과는 지난달 전문학술지 ‘첨단면역학회지(Frontiers in Immunology, IF:7.5)에 ‘Off-the-Shelf Partial HLA Matching SARS-CoV-2 Antigen Specific T Cell Therapy: A New Possibility for COVID-19 Treatment’라는 제목으로 게재됐다.

LB-DTK-COV19는 스파이크 단백질을 타깃으로 삼는 기존 방법과 달리 스파이크 항원뿐 아니라 뉴클리오캡시드, 멤브레인 항원을 3중으로 표적하도록 교육된 기억 T세포치료제다. 상대적으로 변이가 잘 일어나지 않는 뉴클리오캡시드와 멤브레인을 표적으로 하기 때문에 ‘유니버셜 세포치료제’로 활용이 가능하다.

조석구 루카스바이오 대표는 “코로나19로부터 스스로 회복할 수 없는 환자들에게 훌륭한 치료 옵션을 제공할 것으로 예상된다"며 "코로나19 뿐 아니라 항원 결정기만 알 수 있다면 백신 또는 치료제가 없는 어떠한 바이러스질환이라도 치료가 가능할 것”이라고 말했다.

루카스바이오는 이번 연구 결과와 관련해 국내를 비롯해 일본에서 특허등록을 완료했고 미국에서는 특허등록 심사중에 있다. 또한 이달 중 식품의약품안전처에 임상시험을 위한 임상시험계획서(IND) 승인 신청을 진행할 예정이다.

