[클릭 e종목]"엠투아이, 반도체 투자 확대 시기 수혜"

[아시아경제 지연진 기자] 신한금융투자는 엠투아이 엠투아이 347890 | 코스닥 증권정보 현재가 9,120 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,210 2022.01.06 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일[모멘텀 기대종목]코아시아 '삼성전자 DSP 사업 시작' 외 4종목 [클릭 e종목]"엠투아이, 스마트 팩토리 도입 확산 수혜" close 에 대해 반도체 투자 확대 시기 큰 폭의 수혜를 볼 것이라고 6일 전망했다.

엠투아이는 스마트팩토리에서 기계 조작 대시보드인 'HMI(Human Machine Interface)', '스마트팩토리솔루션 SCADA 시스템' 사업을 영위한다. 1999년 설립 이후 자체적으로 개발한 HMI로 꾸준히 국산화를 추진하며 매년 안정적인 매출 성장을 보

이고 있다. 지난해 예상 매출액 구성은 HMI 96.8%, SCADA·스마트팩토리솔루션 2.4%다.

HMI은 높은 범용성을 기반으로 반도체, 2차전지, 디스플레이, 제약바이오, 자동차 등 다양한 산업군 스마트팩토리 시설에 채택되고 있다. 2016년부터 5년간 국내 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 약 11.6%로 안정적인 성장세를 보이고 있는데 같은 기간 엠투아이 매출액 연평균 성장률은 17.9%로 시장 성장률을 크게 상회했다.

황성환 신한금융투자 연구원은 "스마트팩토리 구축은 산업 특성상 높은 품질, 빠른 납기, 고객사 대응이 중요하다"며 "엠투아이는 1999년 설립 이후 20여년간 품질 검증을 마쳤고, 해외 경쟁사 대비 국내 고객사 대상으로 신속한 대응이 가능하다. 이에 따라 기존 해외 제품이 장악하던 국내 시장에서 빠르게 국산화가 이루어지며 국내 No.1 HMI 솔루션 제공업체로 성장했다"고 전했다.

주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스 및 주요 반도체 장비사들로 반도체 산업이 전체 매출액에서 약 55%를 차지한다. 황 연구원은 "반도체 분야는 고객 커스터마이징, 신속한 기술지원이 중요하다"며 "예를 들어 산업안전 규제 강화로 산업 현장 방폭 환경이 강조된 이후 엠투아이는 고객이 요구하는 방폭 제품에 대해 빠르게 다기능, 고스펙 제품을 출시하며 가파른 매출 성장을 이루었다"고 덧붙였다.

지난해 매출액은 395억원으로 전년동기대비 18.9% 증가했고, 영업이익은 126억원으로 16.7% 늘어날 것으로 추정된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr