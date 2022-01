[아시아경제 이민지 기자] 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 14,900 전일대비 200 등락률 -1.32% 거래량 163,983 전일가 15,100 2022.01.05 11:38 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "파라다이스, 6개 분기만에 흑자전환…해외 입국 늘면 이익 급증 가능"파라다이스, 3Q 영업익 48억…전년比 흑자전환[특징주]파라다이스, 3분기 흑자 전환 전망에 강세 close 는 지난해 12월 카지노 매출액으로 299억2000만원을 기록해 전월대비 203% 증가했다고 5일 공시했다. 지난해 동기 실적인 427억9900만원 보다는 30% 줄었다.

