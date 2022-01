[특징주]이재명 탈모 공약에 TS트릴리온·메타랩스 '상한가'

[아시아경제 지연진 기자] 5일 이재명 더불어민주당 대선 후보가 이르면 이번 주 탈모치료제 건강보험 적용 공약을 발표한다는 소식이 전해지면서 관련주들이 일제히 급등하고 있다.

탈모샴푸로 잘 알려진 TS트릴리온 TS트릴리온 317240 | 코스닥 증권정보 현재가 1,025 전일대비 234 등락률 +29.58% 거래량 19,145,885 전일가 791 2022.01.05 11:12 장중(20분지연) 관련기사 [포스트IPO] TS트릴리온, ‘적자’에도 배당… 장기영 대표 가족들 배 불려⑤"광고비 100억인데 연구개발비는 2억"…성장 동력 ‘안갯속’인 이 회사[특징주] '물량폭탄' 주의보, TS트릴리온 종가 752원‥주가 '반토막' close 은 이날 오전 9시45분부터 전일대비 234원(29.58%) 오른 1025원에 거래되고있다. 패션뷰티바이오 사업을 하는 메타랩스 메타랩스 090370 | 코스피 증권정보 현재가 1,240 전일대비 265 등락률 +27.18% 거래량 21,572,627 전일가 975 2022.01.05 11:12 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일메타랩스, 의료 컨설팅 업체 '리팅랩스' 주식 65억원어치 취득“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 도 이날 오전 10시11분터 상한가(29.74%)인 1265원에 거래되고 있다.

메타랩스는 2018년 화장품. 바이오회사 인수합병을 통해 코스메슈티컬 화장품의 제조판매를 주력으로 하고 있는데, 자회사인 메타케어에서 두피/모발 헤어케어 등의 사업을 하고 있다.

이같은 상한가는 이재명 후보가 '소확행(소소하지만 확실한 행복) 공약'에 탈모 치료제도 포함될 수 있다는 소식이 전해진데 따른 것으로 풀이된다.

국회 보건복지위원회 소속인 최종윤 더불어민주당 의원은 전날 페이스북을 통해 "천만 탈모인들의 약값 부담을 덜어드

림으로써 소확행을 보장할 수 있도록 이 후보와 민주당이 최선을 다하겠다"며 이재명 후보가 탈모 치료제에 건강보험을 적용하는 방안을 공약으로 검토하고 있다고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr