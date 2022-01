지씨셀, 면역세포치료제 이뮨셀엘씨 첫 해외 기술수출

[아시아경제 이춘희 기자] 지씨셀 지씨셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 99,800 전일대비 400 등락률 -0.40% 거래량 23,736 전일가 100,200 2022.01.04 10:36 장중(20분지연) 관련기사 [신년사] 허은철 GC녹십자 대표 "더 급진적인 변화를 시도할 때"작년 부진한 제약바이오株, 올해 반등할까…유망 종목은?지씨셀 자회사 그린벳, KH메디칼과 업무협약…"반려동물 검사 협력" close 이 항암면역세포치료제 '이뮨셀엘씨(Immuncell-LC)'의 첫 해외 기술수출 성과를 거뒀다.

지씨셀은 인도 리바라(Rivaara Immune Private Limited)와 이뮨셀엘씨의 기술수출 계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 이번 계약은 이뮨셀엘씨의 첫 해외 기술수출 계약이다. 지씨셀은 이뮨셀엘씨의 임상 결과 및 생산 기술, 품질시험법, 노하우 등을 제공한다. 리바라는 인도 현지 생산공장 건설과 이뮨셀엘씨의 임상시험 진행 및 인허가를 맡고 향후 생산 및 영업, 마케팅 등을 진행할 계획이다.

지씨셀은 계약금에 더해 기술료 외 추가 마일스톤을 받을 예정이다. 이와 함께 이뮨셀엘씨 생산을 위해 필수적인 배지의 독점공급권과 리바라의 지분 일부를 받는다. 계약 세부 사항과 금액 등은 양사 합의 결과 공개하지 않기로 했다.

리바라는 인도의 대형 제약기업 BSV의 대주주가 세포치료제 시장 개척을 위해 2019년 뭄바이에 새로 설립했다. 이번 계약을 통해 지씨셀의 임상 자료를 이용하여 최대한 빠른 시일 내에 인도 내 품목허가를 신청할 계획이다.

인도의 신규 암 환자수는 매년 130만명 이상으로 국내 대비 약 6배의 암환자가 있다. 특히 간암 시장은 국내의 2.3배에 달하고, 간암의 5년 생존율이 4%로 한국의 37%에 비해 매우 낮아 새로운 치료제에 대한 수요가 절실한 상황으로 평가받는다.

지씨셀은 2007년 식품의약품안전처의 승인에 따라 이뮨셀엘씨의 간암에 대한 품목허가를 취득한 바 있다. 최근 췌장암에 대한 3상 임상시험도 본격 돌입하는 등 적응증 확대를 추진하고 있다.

박대우 지씨셀 대표는 “이뮨셀엘씨의 국내 성공을 발판으로 국가별로 기술수출을 추진하는 가운데 그 첫 결실로 리바라와 계약하게 됐다”며 “양사가 윈-윈할 수 있는 전략적 파트너 관계로 협력할 예정"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr