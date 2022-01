신영證, 1200억 규모 美 아마존 물류센터 투자

펜실베니아주에서 '라스트마일' 물류센터로 활용

스프랏자산운용이 투자 중개…현지 자산도 운용

[아시아경제 이민우 기자] 신영증권이 1200억원을 들여 세계 최대 전자상거래업체 아마존의 물류센터에 투자한다.

신영증권은 스프랏코리아자산운용(이하 스프랏자산운용)과 1억달러 규모로 미국 펜실베니아주 필라델피아 소재 아마존 물류센터에 투자했다고 4일 밝혔다.

지난해 하반기 총 면적 1만6000제곱미터로 준공된 이 물류센터는 해당 지역에서 당일 배송 서비스(아마존 프라임 서비스)를 위해 '라스트마일' 물류센터로 활용되고 있다. 라스트마일 물류센터는 고객이 주문한 상품을 최종적으로 집하 및 출하하는 시설로 고객에게 상품의 최종 배송을 책임지는 핵심 센터로 분류된다. 아마존은 해당 라스트마일 물류센터를 12년간 임차할 예정이다.

신영증권은 향후 라스트마일 물류센터에 대한 투자 가치는 더욱 높아질 것으로 예상했다. 월마트 등 대형 유통 기업이 많은 오프라인 매장을 라스트마일 물류센터로 전환할 만큼 대형 이커머스 기업의 수요가 매우 높아서다. 또한 관계 당국의 인허가 규제 확대 등으로 인해 공급은 제한적이기 때문이다.

현지 자산은 스프랏자산운용과 링컨프로퍼티컴퍼니가 운영하고 관리한다. 스프랏자산운용은 캐나다 자원 전문 자산운용사인 스프랏(Sprott)이 국내에 설립한 전문투자형 사모펀드 운용사이고 링컨프로퍼티컴퍼니는 미국의 부동산 개발?운영회사다. 스프랏자산운용 관계자는 "이번 투자는 코로나 이후 시대에 각광받는 다양한 인프라 자산에 대한 투자를 확대하는 일환"이라며 "안정적인 임대소득 뿐만 아니라 미국 물류 인프라 수요를 고려할 때 향후 매각을 통한 수익성을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.

향후 신영증권은 이 물류센터를 국내 기관투자자에 재매각(셀다운)할 예정이다. 신영증권 관계자는 "지난해 대체투자본부를 신설했고 이번 투자를 계기로 유망 해외 투자를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr