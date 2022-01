[아시아경제 지연진 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 143,500 전일대비 500 등락률 -0.35% 거래량 162,102 전일가 144,000 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라포스코케미칼, 포항 양극재 공장 신설…2023년 국내 양산 13만t 체제증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? close 은 포스코와 3067억원 규모의 생석회 등 상품을 판매하는 계약을 체결했다고 3일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr