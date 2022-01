임인년 맞아 ‘호랑이’를 내세운 신제품 5

호랑이 너, 언제부터 이렇게 귀여웠던 거야!

2022년, 새해가 밝았다. 임인년은 검은 호랑이의 해라고 하는데 에디터는 새해 다짐을 하고자 최근 인왕산에 다녀왔다. 과거 인왕산에는 호랑이가 많이 살았다기에 (어흥). 여러분은 새해를 어떻게 맞이하였는지! 아직 새해가 실감 나지 않는다고? 그렇다면 새해를 맞이해 세상에 탄생한 신제품을 만나보는 것은 어떨까. ‘호랑이’와 관련된 다양한 신제품 출시 소식들을 함께 만나보자. 신상, 놓치지 않을 거예요.

할리스 with 쿤더샵

1998년 호랑이해에 탄생한 브랜드로, 임진년 흑호랑이 해가 더욱 반가울 할리스는 쿤더샵의 일러스트레이터와의 협업을 통해 ‘흐코’ 캐릭터를 개발했다. ‘흐코’는 짙은 갈색에 검은 줄무늬가 인상적인 귀여운 아기 흑호랑이인데, 할리스를 상징하는 크라운을 쓰고 다닌다. 딸기 신메뉴 4종과 할리스 베스트 케이크 4종을 주문하면 흐코 캐릭터 데코픽을 만날 수 있다. 이는 오는 27일까지 한정으로 제공한다고. 호랑이 데코픽이 올라간 메뉴 구매 시 ‘흐코’ 종이 엽서를 증정하며, 할리스 공식 SNS를 통해 흐코의 퀴여운 모습이 담긴 디지털 플래너도 무료로 배포 중이니 참고하자.

던킨 도너츠 with 켈로그

던킨 도너츠는 시리얼 브랜드인 ‘켈로그’와 손을 잡고 시리얼 도넛과 음료를 출시했다. 지난해에도 켈로그와 콜라보를 펼친 바 있었는데, 2022년을 기념해 켈로그 초코 바바리안과 켈로그 우유 도넛 그리고 켈로그 쿨라타 총 3종의 신메뉴를 선보였다. 도넛 먹고, 호랑이 기운을 듬뿍 얻어보자! 바삭바삭한 콘푸로스트 토핑으로 한층 풍성해진 식감을 선사하는 켈로그 우유 도넛 2,100원, 켈로그 초코 바바리안 1,900원.

세븐브로이 with 무직타이거

곰표를 비롯해, 인지도 있는 수제 맥주를 다수 출시한 세븐브로이는 2022년을 맞아 뚱랑이 맥주를 선보였다. ‘무직타이거’의 시그니처 캐릭터인 뚱랑이가 직장인으로 변신했다. 바쁜 하루를 보내고, 퇴근 후 나를 위해 시간을 보내는 뚱랑이의 모습이 사랑스럽다. 고단했던 하루를 마무리하며, 바깥에서의 ‘나’를 OFF하고 싶을 때 뚱랑이 맥주와 함께 해보는 것은 어떨까.

파스쿠찌 with 무직타이거



파스쿠찌 역시 무직타이거와 협업을 통해 신제품 3종을 출시하며 ‘매 순간 호랑이 기운 받아 힘내세요!’라는 타이틀을 내걸었다. 컵 겉면에 호랑이 줄무늬를 표현한 타이거 얼그레이/밀크 쉐이크 2종 그리고 타이거 롤케이크 1종이다. 쉐이크 2종은 젤라또 아이스크림을 기반으로 해 쫀득거리면서도 부드러운 음료다. 쉐이크 2종 (R) 6,700원 롤케이크 4,100원.

KFC

KFC는 호랑이 캐릭터를 메인으로 삼은 메뉴는 아니지만, 호랑이의 기운을 연상시키는 쏘랑이 치킨을 선보였다. 검은 호랑이해를 맞이해 힘찬 기운처럼 깊은 맛이 일품인 간장 소스를 신메뉴에 결합시킨 것. 간장 특유의 진한 감칠맛과 매콤함을 강조한 이 치킨이다. 뼈 치킨과 순살 치킨이 동시에 출시되어 있으니, 뼈와 순살 파의 고민을 덜어줄 것이다. 뼈 치킨 1조각 2,800원 / 8조각 19,800원. 만약, 치맥을 즐기고 싶다면 KFC에서 자체적으로 선보이는 ‘칰’ 맥주와 함께 즐겨보는 것을 추천한다.

김태인 기자 taeinlylife@asiae.co.kr