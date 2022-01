[아시아경제 지연진 기자] 삼강엠앤티 삼강엠앤티 100090 | 코스닥 증권정보 현재가 21,300 전일대비 100 등락률 -0.47% 거래량 402,742 전일가 21,400 2022.01.03 11:50 장중(20분지연) 관련기사 혜인, 삼강엠앤티와 581억 규모 공급 계약[클릭 e종목] “삼강엠앤티, SK 인수 효과 빠르게 나타날 것”삼강엠앤티, 오는 12월1일 기업설명회 개최 close 는 방위사업청과 3353억원 규모의 울산급 Batch-Ⅲ 후속함(2번함) 건조 계약을 체결했다고 3일 공시했다.

