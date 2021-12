볼빅 스파이더맨 컬렉션 "매출 대박 함박웃음"

볼빅의 함박 웃음이다.

영화 ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’ 흥행에 힘입어 매출 대박을 터뜨렸다. "마블과 콜라보레이션한 골프용품이 젊은 골퍼들의 관심은 물론 MZ세대 이목을 끌고 있다"는 설명이다. 볼빅은 2016년부터 디즈니코리아와 손잡고 다양한 제품을 선보이고 있다. 뛰어난 기능성에 마블 고유 트렌디 아트웍을 입혀 마블 매니아와 2040 골퍼들의 마음을 사로잡는 모양새다.

대표적인 아이템이 스파이더맨 라이크라 장갑이다. 손바닥 전면에 실리콘을 적용해 그립감과 착용감을 높인 인기 라인이다. 고탄성 우레탄 섬유인 라이크라 소재로 제작돼 뛰어난 신축성과 높은 회복성을 자랑한다. 여기에 거미줄 패턴 프린팅을 통한 개성을 더했다. 스파이더맨 장갑을 끼고 필드에 나가면 마치 영화 속 주인공이 된 듯한 기분이다. 색상은 블랙, 레드로 2종이다.

스파이더맨 캐릭터가 디자인된 자수 볼캡도 눈에 띈다. 스파이더맨 영어 레터링과 레드 컬러가 조화를 이룬다. 아이언맨, 캡틴 아메리카 등 각종 마블 히어로의 선택이 가능하다. 캐디백과 보스턴백, 아이언커버도 재탄생됐다. 스파이더맨을 상징하는 블랙과 레드 컬러를 중심으로 역동적이고 날렵한 이미지가 인상적이다. 롱4구도 캐릭터의 특징을 잘 살리고 있어 소장 가치가 높다.