GKL, 시각장애인 일자리 창출 위한 '세븐럭 안마테라피' 도입

[아시아경제 최동현 기자] 그랜드코리아레저(GKL)는 27일 서울 강남구 삼성동 본사에서 '세븐럭 안마테라피(헬스키퍼)' 도입을 위한 계약을 체결했다고 밝혔다.

헬스키퍼는 2018년 GKL이 한국장애인개발원과 체결한 ‘중증장애인 생산품 우선구매 활성화 및 장애인 일자리 창출 업무협약’의 일환으로 도입됐다. 장시간 반복 동작으로 근골격계 질환이 발생하기 쉬운 세븐럭 사업장 근무 직원에게 국가 자격을 보유한 대한안마사협회 소속 시각장애인 안마사가 맞춤형 마사지를 제공하는 건강증진 프로그램이다.

헬스키퍼 도입으로 GKL 직원에게는 근골격계 질환 예방 및 통증 완화 등 업무능률 향상에 도움을 주는 한편, 시각장애인 안마사에게는 안정된 전일제 일자리를 제공할 수 있게 됐다.

이날 계약식 행사에 참석한 김예지 국민의힘 의원은 "일자리가 최고의 복지라는 말처럼 헬스키퍼 프로그램은 시각 장애인 안마사의 생존권 보장과 자립에 매우 중요한 의미를 갖는다"면서 "헬스키퍼가 모범 사례로 자리매김해서 장애인 고용 창출의 본보기가 되길 바란다"고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr