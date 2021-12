권덕철 "경구용 치료제 60만4000명분 선구매 계약…다음달 말부터 투여"

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 코로나19 경구용 치료제 60만4000명분에 대한 선구매 계약과 추가 물량 확보를 협의중이다. 내년 1월 말부터 코로나19 환자에 경구용 치료제를 투여할 수 있을 것으로 예상된다.

권덕철 중앙재난안전대책본부 1차장(보건복지부 장관)은 27일 정부세종청사에서 열린 중대본 회의 모두발언에서 "미국에 이어 우리 정부도 경구용 치료제에 대한 긴급사용승인 절차를 신속히 진행 중"이라며 이같이 밝혔다.

권 1차장은 "미국에 이어 우리 정부도경구용 치료제에 대한 긴급사용승인 절차를 신속히 진행 중"이라며 "자세한 사항은 오늘 오후 질병관리청에서 국민 여러분들게 보고할 예정"이라고 말했다.

권 1차장은 "단계적 일상회복을 잠시 멈춘지 열흘째"라며 "다행히도, 날로 치솟던 하루 확진자 수는 주춤하는 모습을 보이고 있고, 병상대기자도 1000여 명에서 2백여 명대로 줄었다"고 전했다.

그러나 정부는 방심할 수 없는 상황이라고 판단했다. 지금의 확진자 수 감소는 일시적으로 줄어든 것이지, 오미크론 변이로 인해 언제 다시 늘어날지 예측하기 어렵다는 것이다.

권 1차장은 "정부는 코로나19 병상문제 해결을 위해 의료계와 함께 총력을 다하고 있다"며 "지난 12월 22일, 31개 상급종합병원에 행정명령을 추가로 시행해 중증병상 306개를 추가 확보할 계획"이라고 말했다.

아울러 백신 접종 효과가 분명한 만큼 국민들은 접종에 적극 참여해 줄 것을 당부했다.

권 1차장은 "2차접종자의 중증환자 비율은 100명 중 0.8명인 반면, 미접종자는 4.2명으로 5배 크다"며 "또한 사망자 비율도 2차접종자는 100명 중 0.3명인 반면, 미접종자는 1.2명으로 4배 크다"고 강조했다.

그는 "고령층분들의 적극적인 3차접종 참여 덕분에 확진자 중 60세 이상 고령층 비율이 12월 첫주의 35% 수준에서 25%로 감소했고, 특히 위중증자 중 80세 이상 비율은 12월 첫주 21%에서 14%로 감소했다"고 설명했다.

또 "기존 백신의 3차접종이 오미크론에도 80%의 감염예방효과를 보인다는 영국의 연구결과가 최근에 보고됐다"며 "영국, 독일, 프랑스 등 유럽 각국에서도 오미크론 대응을 위해 3차접종 간격을 단축하고 있는 만큼 서둘러 접종을 완료해주시기를 부탁드드린다"고 전했다.

권 1차장은 "오늘부터 소상공인 방역지원금이 지급된다"며 "방역지원금 신청은 오늘부터 발송되는 안내문자에 따라 온라인으로 진행된다"고 말했다.

특히 변이가 계속 발생 중인 코로나19와의 전쟁에서 승기를 잡고, 피해를 최소화하기 위해서는, 그때 그때 최적의 전략을 통한 대응이 필요함을 강조했다.

권 1차장은 "그래도 희망적인 국내 소식으로는 오미크론을 판별하는 유전자증폭(PCR) 시약을 개발해 이번 주 목요일부터 전국에서 3~4시간 내에 오미크론을 신속히 검출할 수 있게 됐다는 점"이라고 언급했다.

이어 "정부는 이번 주에 사회적 거리두기의 연장 여부에 대해 일상회복지원위원회와 논의를 진행할 예정"이라며 "오미크론의 확산, 위중증자의 지속적인 증가, 연말연시 모임으로 인한 감염 확산 가능성 등 여러 가지로 결정하기 쉽지 않은 상황이지만 정부는 국민의 생명과 건강을 지키기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

