美 오미크론 비상에 신규확진 20만명…하와이도 사흘째 1천명대

LA 카운티·플로리다·뉴욕도 계속 늘어

[아시아경제 차민영 기자] 미국이 코로나19 오미크론 변이 확산 여파로 신규 확진자가 20만명에 육박하면서 '오미크론 비상'에 걸렸다. 국내 해외여행 선호도가 높은 하와이에서도 사흘째 1000명대 신규 확진자가 발생했다.

25일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 집계에 따르면 크리스마스이브인 24일 기준 1주일간 일평균 확진자는 19만7358명으로 집계돼 2주 전과 비교해 65%나 늘었다. 이 기간 코로나 입원 환자는 7만명을 넘고 하루 평균 사망자가 1345명에 달하면서 각각 2주 전보다 10%, 3% 늘었다.

캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 카운티에서는 하루에 1만 명에 가까운 확진자가 나왔다. 24일 기준 신규 환자는 9988명으로 전날과 비교해 15.7% 증가했다. 바버라 퍼러 카운티 공중보건국장은 "이 속도로 감염자가 늘면 연내 하루 확진자가 2만명을 넘는 등 역대 최고치에 도달할 수 있다"고 경고했다.

오미크론 변이에 감염돼 입원하는 어린이 환자도 늘고 있다. 뉴욕시 보건국은 지난 5일부터 3주 사이에 어린이 입원 환자가 4배 늘었다며 5세 이상 모든 아이에게 백신을 맞춰야 한다고 학부모들에게 촉구했다. 뉴욕시는 어린이 입원 환자의 구체적인 숫자를 공개하지는 않았다.

미국 본토와 멀리 떨어진 하와이주도 오미크론 변이 확산세를 피하지 못했다. 하와이주에서는 사흘 연속 신규 확진자가 1000명 넘게 나왔고 누적 감염자는 10만명을 넘었다. 하와이는 현재 코로나19 백신접종증명서와 음성확인서를 제출하면 별도의 자가격리 없이 여행이 가능하다. 단 오미크론 확산 여파에 따른 정부 방역 지침에 따라 국내 복귀 시 10일 격리해야 한다.

오미크론 확산으로 국내 항공·여행업도 타격을 입을 전망이다. 하와이 지역은 인터파크투어가 조사한 ‘2022년 해외 항공권 예약 데이터’(6~7월 사전 예약 기준)에 따르면 코로나19 이후 내년 출발하는 선호 지역 사전 예약에서 1위로 꼽힌 바 있다. 대한항공과 아시아나항공 등 국내 대형 항공사들은 늘어난 여행 수요에 발맞춰 내년 1월과 4월 각각 하와이 노선 증편에 나설 계획이었으나 최근 오미크론 확산으로 계획에 차질을 빚게 됐다.

