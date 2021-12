[아시아경제 황준호 기자] 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 5,970 전일대비 30 등락률 +0.51% 거래량 517,155 전일가 5,940 2021.12.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 아이엘사이언스, 가족친화기업 인증 획득…"복지·워라밸 제도 인정" 아이엘사이언스, 바이러스 살균 UVC LED 日 호텔 납품…"공급 계약 지속"아이엘사이언스, 홈 AIoT 스마트 조명 개발…"주요 건설사 공급 예정" close 는 우미건설과 LED 조명 및 LED 부품공급 품목별 연단가계약을 체결했다고 24일 공시했다. 계약금액은 36억5800만원으로 이는 2020년 매출 대비 20.8%에 해당하는 규모다. 계약기간은 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지다.

