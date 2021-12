[클릭 e종목]"LX인터내셔널, 신규투자·주주환원정책 기대"

하나금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자]하나금융투자는 23일 LX인터내셔널에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만7000원을 유지했다. 4분기 실적이 정점에 다다른 것으로 예상되지만 신규 사업 투자 소식과 앞으로 구체화할 주주환원 정책이 주가에 긍정적이란 판단에서다.

4분기 매출액은 4조4000억원으로 전년대비 32% 개선될 것으로 전망되고 영업이익은 374.3% 증가한 2125억원으로 증가할 것으로 기대된다. 물류와 에너지·팜 부문에서 유연탄과 팜오일 시황 호조에 따른 가격 상승효과와 GAM 광산 증산 영향이 극대화된 실적이 예상되기 때문이다. 유재선 하나금융투자 연구원은 “물류는 최근 운임이 안정화되면서 추가 마진을 기대하기는 쉽지 않지만, 여전히 높은 수준의 이익률은 유지될 것”이라며 “지분법은 중국 석탄 가격 조정과 일시 생산 둔화에도 전년대비 개선이 기대된다”고 말했다.

에너지·팜 부문 실적에 유의미한 영향을 주는 유연탄 가격 지표 흐름을 보면 최근 완만한 회복세를 보이고 있다. 컨테이너선 운임도 상승하는 패턴에서 벗어나 안정화되는 모습이다. 유재선 연구원은 “실적 개선 흐름은 내년 상반기까지 이어지지만 정점 통과 구간에서 주가에 긍정적으로 작용하기는 어려울 환경”이라며 “다만 역대 최대 실적에서 벌어들인 현금 가치에 주목할 필요가 있다”고 분석했다.

회사는 PBAT, 물류센터 외에도 신규 사업 투자에 나설 방침이다. 지난해 일회성 매각 이익과 다르게 올해는 영업에서 순이익이 창출됐기 때문에 DPS 상향이 가능할 것으로 분석된다. 내년 순이익 전망도 긍정적이기 때문에 배당정책이 구체화할 경우 주가는 우상향 흐름을 보일 것으로 예측된다

