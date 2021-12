한국앤컴퍼니, 조현범 회장 선임 "글로벌 경쟁력 강화할 것"

[아시아경제 이창환 기자] 조현범 한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 15,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 14,951 전일가 15,550 2021.12.22 09:53 장중(20분지연) 관련기사 줄잇는 인수 소식, 주가는[클릭e종목]"한국앤컴퍼니, M&A 통해 성장 사업 진출 긍정적"[클릭 e종목] “한국앤컴퍼니, 지주회사의 장점 활용할까” close 사장이 한국앤컴퍼니그룹 회장에 선임됐다.

22일 한국앤컴퍼니그룹은 정기 인사를 통해 지주회사인 한국앤컴퍼니 회장에 조 사장을 선임했다고 밝혔다.

조 회장은 1998년에 한국타이어에 입사해 마케팅본부장, 경영기획본부장, 한국타이어 최고경영자(CEO) 등을 역임하며 한국타이어의 글로벌 성장 및 프리미엄 브랜드 이미지 제고를 이뤄냈다는 평가를 받는다.

2004년 한국타이어의 대대적인 CI 리뉴얼을 주도하고 이를 활용한 글로벌 캠페인을 전개해 프리미엄 브랜드로 도약의 기틀을 마련했다.

아우디와 벤츠, BMW, 포르쉐, 테슬라 등의 글로벌 프리미엄 완성차에 신차용 타이어(OE) 공급을 성사시키는 등 한국(Hankook) 브랜드를 명실상부한 글로벌 프리미엄 브랜드로 성장시켰다는 평가도 나온다.

중국, 헝가리, 미국 등 해외 공장에 대한 대규모 투자를 주도하며 글로벌 생산기지 포트폴리오도 완성했다.

특히 코로나19 등 불확실한 경영환경 속에서도 지난해 매출 6조4540억원을 달성해 글로벌 타이어 기업 순위를 7위에서 한 단계 상승한 6위에 올리는 등 뛰어난 경영 성과도 이뤄냈다.

조 회장 취임으로 한국앤컴퍼니그룹은 새롭게 정립된 미래 혁신 방향을 중심으로 핵심 사업 경쟁력 강화 및 신규 사업 발굴을 위한 투자를 적극 주도해 나갈 계획이라고 강조했다.

이와 함께 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)는 부사장 3명, 전무 3명, 상무 4명, 상무보 10명의 승진 인사를 발표했다.

2021년 전세계적 코로나19 영향으로 인하여 자동차 업계 전반이 어려운 가운데 전사적인 역량을 집중해 전년대비 양호한 수익성을 창출하고 있는 상황을 반영한 인사라는 설명이다.

구본희 부사장은 연구개발혁신총괄을 맡아 미래 타이어 기술력을 포함한 전기차 전용 타이어, 초고성능 타이어 등 글로벌 타이어 기술력 선도에 큰 역할을 했다는 평가를 받아 부사장으로 승진했다.

이상훈 부사장은 중국본부장을 역임했고, 현재 구주본부장으로 재임하면서 한국타이어의 핵심 시장으로서 가장 큰 비중을 차지하는 구주지역에서 초고성능 타이어 판매의 획기적인 증가를 이끌어냈다.

정성호 부사장은 안전생산기술본부장으로서 글로벌 생산기지의 유기적 운영 체계를 구축하며 전세계 고객들에게 최상의 상품을 제공할 수 있는 제조 프로세스를 구축했다.

한편 조양래 회장은 그룹 명예 회장으로 추대됐다. 조현식 부회장은 한국앤컴퍼니㈜ 고문을 맡을 예정이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr