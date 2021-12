JW중외, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참가

[아시아경제 이춘희 기자] JW중외제약 JW중외제약 001060 | 코스피 증권정보 현재가 23,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 22,268 전일가 23,450 2021.12.20 11:29 장중(20분지연) 관련기사 JW중외제약, 1주당 0.03주 배정 무상증자 결정JW중외 '기술수출' 아토피 신약후보물질, 글로벌 임상 2b상 돌입[특징주]JW중외제약 '악템라' 유럽서 코로나19 치료제 승인…'국내 유일 판매 부각' close 은 다음달 10일부터 나흘간 미국 샌프란시스코에서 온라인 방식으로 열리는 ‘2022 JP모건 헬스케어 컨퍼런스’에 참가해 해외 제약사 및 글로벌 투자사와 화상 회의 방식으로 연구 과제에 대해 소개하고 일대일 제휴 상담을 진행한다고 20일 밝혔다.

JW중외제약은 이번 컨퍼런스를 통해 자체 개발한 주요 혁신신약 후보물질의 기술제휴 사업 논의에 나설 계획이다. 통풍치료제 'URC102'는 중국을 제외한 글로벌 시장을 대상으로 기술 수출을 추진한다. JW중외제약은 2019년 중국 심시어제약과 URC102의 중국 시장에 대한 기술이전 계약을 체결한 바 있다.

URC102는 지난 3월 종료된 국내 임상 2b상에서 높은 안전성과 우수한 유효성을 보인 바 있다. JW중외제약은 이를 기반으로 기술 수출에 적극 나선다는 방침이다. 국내 임상 3상은 내년 하반기 진입할 예정으로, 최근에는 투여 대상을 신장애 환자까지 확대하기 위한 임상시험에도 착수했다.

STAT3 표적항암제 'JW2286'에 대한 기술제휴에도 적극 나선다. JW2286는 STAT3를 억제하는 기전으로 삼중음성유방암, 위암, 대장암 등 고형암을 적응증으로 한다. 현재 비임상시험과 약물 생산 연구를 진행 중이다. STAT3은 세포 내에서 다양한 유전자의 발현을 촉진하는 단백질이다. STAT3의 비정상 활성화는 암세포의 성장과 증식, 전이, 약제 내성의 원인이 되지만 STAT3을 타깃으로 신약 개발에 성공한 제약사는 현재까지 전무한 상황이다.

JW중외제약은 이외에도 세포 증식과 재생을 조절하는 Wnt 신호전달경로를 활성화 해 모낭 줄기세포와 모발 형성에 관여하는 세포를 분화·증진시키는 탈모치료제 신약후보물질 'JW0061', 아토피 피부염에 이어 노인성 황반변성, 알레르기성 결막염 등 안과질환까지 적응증을 확대하고 있는 'JW1601'에 대한 최신 연구 현황과 임상개발 전략도 이번 컨퍼런스에서 설명할 예정이다.

이성열 JW중외제약 대표는 “JW의 원천기술과 다양한 혁신신약 후보물질에 대한 해외 제약사와 투자자의 많은 관심이 기대된다”며 “JW1601과 URC102의 기술 수출을 통해 확인된 JW 연구개발 역량이 또 다른 성과로 이어질 수 있도록 다양한 논의를 진행할 것”이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr