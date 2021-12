"마마 무대 찢었던 그 분 맞나요?" 이효리, 제주서 포착된 근황

[아시아경제 권서영 기자] 핑클 출신 가수 이효리가 제주로 복귀한 뒤의 일상이 공개됐다.

지난 16일 제주도의 한 유기견 보호소 사회관계망서비스(SNS)에는 "마마(MAMA) 무대를 찢었던 그분 맞나요? 언제 그랬냐는 듯 다시 제자리로 비가 오나 눈이 오나"라는 내용의 글이 올라왔다. 보호소 측은 이 게시글에 '개 봉사', '이효리' 등의 해시태그(#)와 함께 이효리의 사진을 첨부했다.

보호소에서 공개한 사진 속에는 수수한 작업복 차림으로 머리를 묶고 유기견 봉사에 참여하고 있는 이효리의 모습이 담겼다. 평소 유기견 보호소에서 봉사하는 모습이 자주 포착됐던 이효리는 '2021 MAMA' 무대에서의 화려한 모습과 다른 소탈한 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

한편 이효리는 지난 2013년 이상순과 결혼한 이후 제주도에서 지내는 것으로 알려져 있다.

