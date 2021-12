SNK, 자진 상장폐지 위해 공개매수 돌입 발표

[아시아경제 이선애 기자] SNK SNK 950180 | 코스닥 증권정보 현재가 27,350 전일대비 6,300 등락률 +29.93% 거래량 315,494 전일가 21,050 2021.12.17 10:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-28일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일SNK, 주가 2만 6250원.. 전일대비 0.38% close 의 최대주주인 일본의 일렉트로닉 게이밍 디벨롭먼트 컴퍼니(EGDC·Electronic Gaming Development Company)이 자회사 주식을 공개매수한다고 17일 공시했다.

EGDC는 SNK 주식을 1주당 3만7197원에 1404만8218주(지분 66.70%)를 공개매수한다. 공개 매수 기간은 이날부터 내년 2월 10일까지다. 공개매수 후 주식 등 보유비율은 2106만6797주(100%)다.

공개매수 목적은 “공개매수자는 본 공개매수의 결과 완전 자회사를 실현해 안정적 경영권을 확보하고, 이를 통해 신속하고 효율적인 의사결정 체계 확립 및 경쟁력 제고를 목표로 하고 있다”라며 “더불어 본 공개매수를 통해 한국에서의 관련 법령 및 규정상의 요건 등을 충족하는 경우, 대상회사 증권예탁증권(KDR)에 대해 한국거래소에 자발적 상장폐지를 신청하고자 한다”고 전했다.

현행 규정상 상장폐지를 위해선 지분 95%를 확보해야 한다. 다만 상장 폐지 조건에 주식분산율이나 거래량 등의 기준이 있어 95% 전부 확보하지 않아도 요건을 갖출 수 있다. 공개매수 예정 수량은 최소 372만7939주(17.7%)에서 최대 1404만8218주(66.70%)다.

