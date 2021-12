코리아보드게임즈, '손흥민' 카드 담긴 EPL 트레이딩 카드 게임 출시

[아시아경제 이승진 기자] 코리아보드게임즈는 네이버 쇼핑 라이브를 통해 '21/22 프리미어리그 아드레날린XL 트레이딩 카드' 게임을 출시한다고 16일 밝혔다.

이번 프리미어리그 시즌의 속한 선수들을 만나 볼 수 있으며, 20개 프리미어 리그 구단이 모두 포함된 전세계 유일한 컬렉션이다. 손흥민 선수를 두가지 카드로 만나 볼 수 있으며, 이번 시즌의 손흥민 선수 카드는 오직 이번 컬렉션에서만 만나 볼 수 있다.

제작사 파니니는 이탈리아에 본부를 두고 있는 세계적인 스포츠 카드 회사로, 60년이 넘는 역사 동안 다양한 스포츠 카드를 만들어 왔다.

이번 컬렉션의 상품 구성은 총 3가지로 스포츠 카드를 처음 접하는 입문자용 스타터 세트와 휴대하기 편한 포켓 틴, 그리고 DP 세트(팩 24입)로 구성돼 있다.

'EPL 21/22 아드레날린 XL 트레이딩 카드' 게임은 수집 뿐만 아니라, 자신의 선수단을 만들어 다른 플레이어와 게임을 즐길 수 있다는 점이 특징이다. 스타터 세트의 포함된 보드를 통해 1대1 대결을 할 수 있는 게임이 개발 됐으며, 나만의 강한 구단을 완성해 누구든 함께 즐길 수 있다. 이 게임은 애플리케이션에서 또한 즐길 수 있다.

코리아보드게임즈는 국내 출시를 위해 네이버 라이브 최대 47% 특가 이벤트를 준비했다. 이에 더불어 손흥민 토트넘 공식 유니폼을 가질 수 있는 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트도 준비했다.

