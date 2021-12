알파홀딩스, 시스템반도체 사업 국가대표 혁신기업 선정

[아시아경제 유현석 기자] 알파홀딩스 알파홀딩스 117670 | 코스닥 증권정보 현재가 3,065 전일대비 125 등락률 +4.25% 거래량 99,860 전일가 2,940 2021.12.16 09:27 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일 close 는 16일 10개 정부 부처가 선정하는 국가대표 혁신기업으로 선정되었다고 밝혔다.

정부는 3년간 40조원의 정책금융으로 1000개의 혁신기업을 발굴 지원하는 ‘혁신기업 국가대표 1000’ 사업 대상기업을 선정하고 있다.

알파홀딩스는 시스템반도체 분야에서 2019년 세계일류상품으로 선정된 IR리시버를 비롯하여 시스템반도체 시장 성장 시 같이 주목 받을 수 있는 시스템 반도체 설계 및 디자인 서비스 역량을 강조했다고 밝혔다.

혁신기업으로 선정된 기업은 금융지원 가이드라인을 통해 받을 수 있는 금융지원 혜택을 받게 된다. 선정기업의 혁신성, 기술력 등을 고려하여 자금 수요에 맞게 지원을 받을 수 있다. 신용보강이 필요한 혁신기업은 보증을 통해 대출 등을 이용할 수 있다. 또한 정책형 뉴딜펀드, 혁신솔루션펀드, 산은, 성장금융 직접투자 등을 활용하여 선정된 기업에 투자를 지원한다.

회사 관계자는 “정부 부처에서 주관하는 혁신기업에 선정되어 미래 성장성을 인증 받았다”며 “기존의 시스템반도체 팹리스 사업인 IR리시버는 내년에도 실적 성장할 것으로 예상된다"고 말했다. 이어 "시스템반도체 설계 및 디자인하우스 사업은 신규 고객사 영향으로 매출 확대가 예상된다"고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr