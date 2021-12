'파주서 또 데이트 폭력'‥ 전 여친 폭행·흉기 협박 40대 구속

수배 차량 검색에 포착‥ 차 안에서 필로폰 주사기 발견

[아시아경제 라영철 기자] 최근 사회적 이슈로 확산하는 이른바 '데이트 폭력' 범죄가 증가하는 가운데 경기도 파주에서 헤어진 여자 친구를 찾아가 폭력을 행사하고 흉기로 위협한 40대 남성이 경찰의 추격 끝에 붙잡혔다.

경기 파주경찰서는 "폭행 및 특수협박 혐의로 A(42) 씨를 구속해 검찰에 송치했다"고 15일 밝혔다.

A 씨는 지난 7일 오전 7시 40분쯤 헤어진 여자 친구를 찾아가 여러 차례 폭행하고, 흉기로 협박한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면, A 씨는 전 여자 친구를 폭행한 뒤 렌터카를 타고 서울로 달아났다가 다시 파주로 진입하던 중 경찰의 수배 차량 검색에 포착됐다.

A 씨의 예상 도주 경로에 배치된 경찰은 파주시 야당동에서 A 씨 차량을 발견, 약 4㎞ 추격해 9일 새벽 1시 35분쯤 격렬하게 저항하는 A 씨를 검거했다.

경찰은 또, A 씨의 차량 안에서 필로폰 주사기를 발견해 마약 투약 혐의에 대해서도 조사하고 있다.

