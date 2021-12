<장 마감 후 주요 공시>

◆ 현대건설=현대엔지니어링과 힐스테이트 브랜드 1년 사용권 계약...71억원 규모

◆ 마니커=이지홀딩스 주식 609만주 추가 취득

◆ 대덕전자= 비메모리 반도체 수요 증가 대응 위해 1100억원 규모 신규 시설 투자 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr