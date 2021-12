베노홀딩스 베노홀딩스 206400 | 코스닥 증권정보 현재가 4,975 전일대비 5 등락률 +0.10% 거래량 16,529 전일가 4,970 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에띄네] 코스닥- 6일베노홀딩스, 현대건설과 130억 규모 공사 계약[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일 close 는 현대건설과 도배공사 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 계약금액은 13억6900만원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr