경보제약, 고순도 팔로노세트론 중간체 제조 방법 특허 취득

[아시아경제 이민우 기자] 경보제약 경보제약 214390 | 코스피 증권정보 현재가 9,230 전일대비 40 등락률 -0.43% 거래량 51,995 전일가 9,270 2021.12.10 14:38 장중(20분지연) 관련기사 종근당홀딩스, 김태영 신임 대표이사 선임경보제약, 주가 1만 2500원.. 전일대비 -3.1%경보제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -17.39% close 은 '고순도 팔로노세트론 중간체 제조 방법' 특허를 취득했다고 10일 공시했다. 회사 측은 "본 특허는 팔로노세트론 중간체 화합물의 고순도 제조방법에 관한 것"이라며 "라세믹체인 중간체를 무기염기류 및 혼합용매의 조건하에서 반응시켜 고순도와 입체선택적인 팔로노세트론 중간체 제조하는 방법을 제공한다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr