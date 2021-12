[아시아경제 공병선 기자] 하이투자증권이 새 대표이사에 홍원식 전 이베스트투자증권 대표를 내정했다.

9일 하이투자증권은 임원후보추천위원회와 이사회를 열어 신임 대표이사 후보로 홍 전 대표이사를 선정했다고 밝혔다.

홍 대표는 이달 30일 열리는 임시주주총회에서 사내이사로 선임된 후 이사회를 통해 대표이사로 최종 선임될 예정이다. 홍 대표의 임기는 2024년 3월 정기주주총회까지다.

홍 대표는 1964년생으로 고려대학교 법학고를 졸업한 후 카네기멜런대학교에서 경영학 석사를 취득했다. 현 금융감독원의 전신 증권감독국 국제업무국과 옛 LG투자증권 국제금융팀 등을 거쳐 2008년 9월부터 이베스트투자증권에서 전략경영팀 전무를 맡았다. 2013년부터 6년 동안은 이베스트투자증권 대표이사를 역임했다.

