김부선, '秋 회초리' 사진에 "추미애가 尹 대통령 만들려 해"

김부선 "윤석열 키워주신 분 오직 추미애"

[아시아경제 허미담 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 종아리를 때리는 합성 사진을 공개한 데 대해 배우 김부선씨가 9일 "추미애의 광적인 집착이 윤석열을 후보로 만들고 이젠 대통령으로 만들려고 한다"고 말했다.

김 씨는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "국민의힘은 추다르크를 공동선대위원장으로 시급히 모시어라"며 이같이 말했다. '추다르크'란 추 전 장관과 잔다르크의 합성어를 뜻한다.

그는 "윤 후보는 새벽마다 추 씨에게 냉수 한 사발이라도 떠올리고 조석으로 추 씨에게 감사 인사 올리시라"며 "오늘의 윤석열을 키워주신 분은 오직 추미애 한 분"이라고 했다. 현재 해당 게시물은 삭제된 상태다.

앞서 윤 후보는 지난 7일 KBS2 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 "아버지는 원칙을 중요시하는 분이었다"며 "공부 안 하고 놀러 다닌다고 많이 혼났다. 대학생 때 늦게까지 놀다가 아버지께 맞기도 했다"고 부친 윤기중 연세대 명예교수와의 일화를 공개했다.

김성회 열린민주당 대변인은 해당 내용이 담긴 기사를 공유하며 "체벌로는 아무것도 해결되지 않는다"고 지적했다. 이후 추 전 장관은 해당 게시물의 댓글을 통해 사진 한 장을 첨부했다.

사진에는 한복을 입은 채 화난 얼굴로 회초리를 들고 있는 추 전 장관과 댕기 머리를 한 채 종아리를 걷고 있는 윤 후보의 모습이 담겼다. 추 전 장관은 사진과 관련한 별도의 설명은 덧붙이지 않았다.

이를 본 진중권 전 동양대 교수는 자신의 페이스북을 통해 "윤석열을 때려주고 싶은 동심이 앙증맞게 표현됐다"며 "이분 왜 이렇게 유치하냐"고 비꼬았다.

김정화 전 민생당 대표 또한 페이스북에서 추 전 장관을 향해 "윤 후보에 대한 열등감의 표출인가. 발악의 인증인가"라며 "법무부 장관과 당대표까지 지낸 사람의 인식 수준이 저급하다 못해 역겹다"고 일갈했다.

이어 "윤 후보의 스토커가 되기로 한 추미애. 시트콤도 하루 이틀"이라며 "더 이상 추근대지 말고 자아 성찰이나 하시라. 이 정도면 집착"이라고 덧붙였다.

한편 추 전 장관은 법무부 장관 재직 당시 검찰총장이었던 윤 후보와 갈등을 빚은 바 있다. 추 전 장관은 더불어민주당 경선 과정에서도 윤 전 총장을 '꿩'으로 비유하며, 자신을 '꿩 잡는 매'라고 표현했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr