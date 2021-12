공직선거 대부분 지방 공무원 등만 강제동원하는 것 반대!

공무원연맹 소속 기초 지자체 위원장들 9일 오전 11시 한국노총 여의도 사무실에 모여 ‘선거관리위원회’ 반 강제적인 지방공무원 동원에 대한 반대, ‘공직선거의 운영을 국민 품으로’ 돌리자는 결의안 채택

[아시아경제 박종일 기자] 9일 오전 11시 한국노총 여의도 사무실에 공무원연맹 소속 기초 지자체 위원장들이 모여 ‘선거관리위원회’의 반 강제적인 지방공무원 동원에 대한 근본적인 대책회의를 가졌다.

이날 회의에는 ‘공직선거사무개선특별위원회’ 이상엽 위원장이 주관, 지난 2020년 경기도내 13개 기초자치단체의 참여거부 운동을 이끌었던 고양시 장혜진 위원장을 비롯 가평군청 장동익 위원장, 강윤균 용인시청 위원장, 박운평 구리시청 위원장, 정완순 전주시청 사무총장, 통합노조 임성철 서울시 본부장, 강남구청 권순표 지부장, 김재근 부지부장, 목포시청 박상완 부장 등이 참석했다.

선거업무 중 투표 사무원과 종사자는 국가(지방) 공무원, 교직원, 은행, 공공기관 등에서 위촉할 수 있음에도 불구하고 그간 관행적으로 부리기 편하다는 이유하나로 적절한 보상 없이 선거 때마다 지방공무원을 부린 것이 문제가 됐다.

이들은 지난 2년간 지방공무원이 코로나 19로 인해 본연의 업무 외 자가격리, 역학조사, 방역업무에 이틀에 한 번씩 동원되는 과중한 업무현실을 외면하고 선관위가 또 16시간 이상 강행군 되는 선거업무에 지방공무원만 동원하려고 한다는 것이다.

각 기초자치단체 위원장은 공직선거에 대부분의 지방 공무원 등만 강제동원하는 것에 반대, ‘공직선거의 운영을 국민 품으로’ 돌리자는 결의안을 채택했다.

합의된 회의결과는 오는 21일 예정된 ‘시군구 선관위 - 노동조합 합동회의’에서 안건으로 활용할 예정이다.

이상엽 특별위원장은“앞으로 시·군·구 선관위에서 공평한 선거인원 배정과 수당의 현실화, 특별 휴가 등 각종 제도개선에 노력하지 않을 경우 선거사무의 전면 거부 등 강력한 방법도 고려하고 있다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr