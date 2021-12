광주 북부소방서, 고층건축물 화재 대응 훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주북부소방서(서장 김희철)는 9일 관내 고층건축물을 대상으로 화재안전 특별 소방안전대책 추진을 위한 화재 대응 훈련을 실시했다.

이번 훈련은 본격적인 겨울철을 맞아 고층건축물 화재 대응능력 강화를 위한 선제적 현장 대응능력 체계 구축을 위해 추진됐다.

특히, 고층 건물의 경우 화재 발생 시 신속한 현장대응이 어려움에 따라 소방드론을 활용한 인명?화점 검색, 드론 송출영상을 통한 지휘체계 구축, 관계인 대피훈련 등에 중점을 두고 실시됐다.

박청순 현장대응단장은 "소방드론 활용을 통한 고층 건축물 현장 대응능력을 강화하고 관계자의 자율방화관리능력 향상을 통해 화재 시 효율적인 인명구조ㆍ화재진압으로 시민의 생명·재산을 지킬 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

