[아시아경제 이선애 기자] 모베이스는 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 신한금융투자증권과 40억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했다고 9일 공시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr