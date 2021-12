에릭슨엘지 “5G 가입자, 2027년 전체 절반 차지할 것”

[아시아경제 구은모 기자] 5G 이동통신이 이전 세대들과 비교해 가장 빠른 속도로 구축되면서 오는 2027년에는 전체 모바일 가입건수의 절반을 차지할 것이라는 전망이 나온다.

에릭슨엘지는 9일 ‘에릭슨 모빌리티 보고서’를 통해 올해 말까지 전 세계 5G 가입건수가 6억6000만건에 육박할 것이라고 전망했다.

에릭슨엘지에 따르면 올해 3분기 순증한 5G 가입건수는 9800만건으로 연말까지 5G 이동통신을 사용하는 인구는 20억명을 넘어설 것으로 보인다. 5G 기기의 가격 하락으로 인해 늘어난 중국과 북미 지역의 수요 확대가 이 같은 증가세는 이끌고 있다는 분석이다.

5G 가입 증가세는 4G보다 빠른 속도로 이뤄지고 있다. 에릭슨엘지는 5G는 지속적으로 커버리지를 넓혀가며 2027년까지 가입건수 44억건으로 글로벌 모바일 가입의 약 50%를 차지할 것으로 예상했다. 스마트폰 트래픽의 62%를 처리하며, 세계 인구 중 75%를 커버할 전망이다.

에릭슨엘지는 “공급업체로부터의 시의적절한 기기 가용성, 중국의 조기 시장 참여 등이 핵심 요인”이라며 “2027년에 5G는 이와 같은 가입 증가로 지배적인 모바일 액세스 기술이 될 것”이라고 내다봤다.

4G 가입은 전 분기 동안 약 4800만건이 증가해 올 3분기 현재 총 46억건을 기록하고 있다. 4G 가입은 올해 4분기 47억건으로 정점을 찍은 후 가입자들이 5G로 이동하면서 2027년 말까지 약 33억건으로 감소할 것으로 예상된다.

프레드릭 제이들링 에릭슨 네트워크 사업부문장 겸 수석 부사장은 “모바일 통신은 지난 10년 동안 사회와 비즈니스에 놀라운 영향을 끼쳤고, 2027년에는 그 어느 때보다 더 중요해질 것”이라며 ”최신 에릭슨 모빌리티 보고서를 통해 기술이 중요한 역할을 하면서 변화의 속도가 빨라지고 있음을 알 수 있다”라고 말했다.

