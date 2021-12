"디지털 대전환과 AI 생태계" KT-KISDI '국제 컨퍼런스 2021' 개최

[아시아경제 구은모 기자] KT는 정보통신정책연구원(KISDI)과 함께 14일 신라호텔에서 ‘KT-KISDI 국제 컨퍼런스 2021’을 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 국제 컨퍼런스는 ‘미래 산업을 위한 디지털 대전환과 인공지능 생태계’를 주제로 진행되며, ‘디지털 대전환’과 ‘AI 생태계’ 두 개 세션으로 구성된다.

첫 번째 세션인 ‘디지털 대전환’은 KT 경제경영연구소 허석준 소장이 ‘DIGICO KT, 디지털 코리아를 향한 DX 파트너’를 주제로 포문을 연다. 이어 독일 프라운호퍼 연구소의 플로리안 키르히부흐너 스마트리핑/생체인식기술팀장이 ‘스마트 시티 혁명’을 주제로, 지멘스 디지털인더스트리 소프트웨어 코리아 오병준 대표가 ‘기업의 성공적인 디지털 전환을 위한 지멘스: 스마트 팩토리 및 디지털 제조 전략’을 주제로 발표할 예정이다.

두 번째 세션인 ‘AI생태계’에는 KISDI 김경훈 연구위원이 ‘2021년 한국 AI산업 동향 및 정책적 시사점’을 주제로 발표하며, 프랑스 GE 헬스케어의 밥티스트 뻬렝 영상의학 R&D 센터장의 ‘프랑스 AI헬스케어 분야의 공공-민간 협력사례’, 캐나다 스케일 AI의 쥘리앙 비용 대표의 ‘캐나다 AI 슈퍼 클러스터’를 주제로 발표한다.

박종욱 KT 경영기획부문장은 “이번 국제 컨퍼런스는 디지털 경제성장이라는 세계적인 도전 과제와 관련해 국내외 각계의 지혜를 모으기 위해 KISDI와 공동으로 마련한 장”이라며 “많은 분들이 컨퍼런스에서 소개될 기업들의 경험과 정책 사례를 통해 미래 사업 아이디어를 얻을 수 있길 기대한다”고 밝혔다.

이번 행사는 신라호텔 영빈관 루비홀에서 진행되며, 온라인 생중계도 병행한다. 컨퍼런스 홈페이지를 통해 사전 참석 신청할 수 있으며, KISDI 유튜브 채널를 통해 온라인 생중계된다.

