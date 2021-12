최종건 "베이징 보이콧, 선수들 외로울 것…직전 주최국 역할 하겠다"

[아시아경제 이지은 기자] 최종건 외교부 1차관이 미국의 베이징 동계올림픽 보이콧에 대해 "선수들은 참 외로울 것"이라고 지적했다. 평창, 도쿄, 베이징으로 이어지는 '릴레이 올림픽'을 강조하며 "직전 주최국 역할을 하겠다"고도 밝혔다.

최 차관은 9일 오전 TBS '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "저희는 (베이징 올림픽 관련) 어떤 결정도 하고 있지 않다"전제하며 이같이 밝혔다.

앞서 미국에 이어 영국과 호주 등 안보동맹 오커스(AUKUS) 국가들, 캐나다와 뉴질랜드 등 '파이브 아이즈' 국가들까지 베이징 올림픽에 대한 외교적 보이콧 동참을 발표했으며 일본도 동참을 검토 중인 것으로 알려졌다. 외교적 보이콧이란 선수들은 보내되 정부 사절단은 보내지 않는 보이콧 방식이다.

이에 대해 최 차관은 "선수들은 참 외로울 것 같다"며 "저희는 직전 주최국으로서의 역할을 하려고 한다"고 말했다.

보이콧 동참 압력이 있는지에 대해서는 "저는 그걸(보이콧 사실을) 주로 신문을 보고 있다"며 미국 측이 압력을 가하지 않았다고 답했다. 최 차관은 "백악관에서 정확하게 표현을 했던데, 그것은 각자의 국가가 처해져 있는 상황에 따라 결정할 일"이라며 "평창, 동경 그리고 북경으로 이어지는 동북아 릴레이 동계올림픽이 상당히 의미 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr