BBQ, 연말 어려운 이웃에 2억원 상당 제품 기부

[아시아경제 문혜원 기자] 제네시스BBQ는 연말을 맞아 자메이카통다리, 속안심 등 BBQ 가정간편식(HMR) 2500박스를 각 지역 푸드뱅크 기부했다고 9일 밝혔다.

BBQ는 통다리바베큐, 핫크리스피 가슴살, 순살크리스피 속안심, 매콤달콤(윙, 봉) 등 가정간편식으로 구성된 제품을 성남푸드뱅크, 안산나눔과기쁨 푸드뱅크, 광주시중앙 푸드뱅크 등 총 17곳의 푸드뱅크 담당자들에게 각각 944박스와 1561박스를 전달했다. 현재까지 전달된 제품을 금액으로 환산 시 약 2억원에 달한다.

BBQ가 전달한 제품은 차상위계층, 홀몸어르신, 기초수급자, 결손가정, 사회복지시설, 무료급식소 등 각 지역별 사회 취약 계층에게 따뜻하고 든든한 식사로 전달될 예정이다.

이날 참석한 안산나눔과기쁨 푸드뱅크 소속 사회복지사 홍성준 팀장은 “코로나19로 인해 기부하는 기업이 줄어들어 힘든 시기를 보내고 있었다”며 “이번 BBQ의 지원 덕분에 든든한 겨울을 보낼 수 있을 것 같아 기쁘고, 앞으로 이 같은 기부 문화가 정착되고 지속되길 기대한다”고 말했다.

